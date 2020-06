UDINE Con quello di ieri sono sei i successi consecutivi dell'Atalanta, che diventano otto compresi quelli di Champions. L'undici di Gasperini, che non finisce di stupire, supera anche l'Udinese che è caduta in piedi dopo una prova positiva, con un Lasagna ritrovato, ma che probabilmente non poteva fare meglio priva di due elementi come l'infortunato Mandragora e lo squalificato De Paul. I bianconeri hanno lanciato ancora segnali che generano fiducia per centrare l'obiettivo salvezza.

CAMBIO FATALE

Il match è stato deciso da Muriel, entrato nel secondo tempo, autore di due magie che hanno consentito ai nerazzurri di portarsi dall' 1-1 al 3-1 contro una squadra che ha dato l'anima, ma che ha concesso troppo sul piano qualitativo.

Pronti via, il match ha regalato subito emozioni. Al 6' Fofana va via in contropiede approfittando di un errore di Pasalic, resiste al rientro degli avversari, entra in area defilato a sinistra, ma il suo diagonale è respinto provvidenzialmente da Gollini. Trenta secondi dopo l'Atalanta risponde con uno uno-due di Malinovsky dal limite ma il portiere argentino è ancora reattivo e si salva in angolo. Al 9' però passa la squadra di Gasperini dopo un'invenzione di Gomez che con un delizioso pallonetto dalla tre quarti pesca in area Zapata che addomestica il pallone, poi aggira Ekong che gli ha concesso troppo spazio e di destro trafigge senza difficoltà Musso. Poi si vede solo la formazione atalantina che gioca a piacimento, con l' Udinese stordita, incapace di reagire, meno male che il suo portiere Musso la tiene a galla con l'ottimo intervento in due tempi su rasoiata da fuori di Malinovski. Al 31' però gli orobici ingenuamente perdono palla nella metà campo dell'Udinese e Fofana è lesto a lanciare Lasagna il cui scatto è portentoso favorito anche da un'indecisione di Djimsiti. L'ex Carpi resiste al ritorno di Castagne e, una volta entrato in area, di destro fa secco Gollini.

LE PARATE DI MUSSO

Quindi Musso sventa ancora con grande reattività un'altra sassata da fuori di Malinovsky, ma al 38' l' Udinese va vicinissima al gol: Fofana, il migliore dei bianconeri, supera di slancio due avversari, con lo scavetto smarca al limite Lasagna questi, sull'uscita di Golini, cerca di superarlo con la palombella, ma il pallone supera di poco la traversa.

Nel secondo tempo l' Udinese sembra più sicura, osa maggiormente, Sema cambia passo, Lasagna e Fofana hanno il ritmo che mette sul chi va là gli orobici. Cresce anche Walace che al 6' su cross da sinistra di Sema fa partire un diagonale che sfiora il palo. Walace poi, sempre su cross da sinistra di Sema costringe Gollini ad un intervento a terra. Piano piano l'Atalanta si riorganizza, poi si pensa il ciclone Muriel a decidere il match: prima con una splendida punizione dai venti metri dopo un inutile fallo di Becao su Gomez; quindi su servizio di Gomez, con un bolide da fuori al 34' imprendibile per Musso. Partita chiusa? Sì, azi no, perché lo scatenato Lasagna al 42' ha incornato splendidamente su cross da sinistra di Zeegelaar battendo Gollini. L'Atalanta a questo punto ha addormentato il gioco. Con la tripletta di ieri, la Dea è già a 80 gol realizzati.

Guido Gomirato

