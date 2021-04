Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BERGAMO L'Atalanta non fa sconti all'Udinese e fa un passo importante in chiave Champions. Il suo successo è legittimo, il solo gol di scarto non deve trarre in inganno, gli orobici per almeno un'ora sono stati padroni del campo con match winner i due ex, Muriel (doppietta, poi nell'intervallo per un problema in regione lombare ha dovuto lasciare il posto a Ilicic) e Zapata.Ancora una volta la squadra di Gotti ha regalato un tempo...