GLI AZZURRINI SI METTONO NEI GUAI

BOLOGNA L'Italia ha deciso di viverselo così questo Europeo: con il cuore in gola. Eh già perché la sconfitta di ieri sera per 1-0 contro la Polonia complica terribilmente il cammino per la semifinale. Se non serve un miracolo poco ci manca: oltre alla vittoria sul Belgio, sabato a Reggio Emilia, servirà anche quella della Spagna sulla Polonia. A quel punto conterà la differenza reti per passare come migliore seconda. Detta così gli Azzurrini hanno più di un piede fuori. L'Italia dei predestinati di Di Biagio è un vino frizzante che...