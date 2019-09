Gli azzurri soffrono poi piegano la Grecia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYA differenza dell'Italia femminile, la nazionale di Blengini soffre anche con squadre di secondo piano. A Montpellier, in Francia, la Grecia si aggiudica il primo set, è competitiva anche nel secondo, poi si arrende secondo pronostico. Sul 6-12 l'Italia è già in difficoltà, con Russo centrale, al posto di Anzani, rispetto al successo sul Portogallo. Il servizio e la ricezione ellenici sono superiori, neanche bastano gli ingressi di Nelli e Lanza; esce Antonov, non in serata. Sul 16-22 il set è andato, arrivano persino due aces di...