Gli azzurri non sbagliano un colpo Affondata l'Argentina di Velasco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONDIALI DI VOLLEYFIRENZE (v.zag.) È Italia, ma con tanta fatica imprevista. Gli azzurri perdono il primo set, soffrono anche l'avvio del secondo, da metà del terzo e nel quarto, quando sembrava vinta. È dura ma non si lasciano punti all'Argentina, per chiudere il girone al primo posto. I sudamericani mettono la freccia sull'11-12, la difesa fatica, l'attacco passa con percentuali inferiori, salta una ricezione. «Una pelota alla volta», catechizza Velasco. Lo scambio più intrigante è chiuso fuori in pallonetto da Juantorena, cattivo...