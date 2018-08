Gli azzurri mai così male: finiscono fuori dalla Top 20

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RANKING FIFA(v.zag.) Il primo ranking Fifa dopo il mondiale porta in testa la Francia campione e l'Italia alla peggior posizione della storia, al 21° posto. Gli azzurri non erano mai finiti fuori dalla Top 20. Da giugno sono cambiati i parametri, incidono molto le partite ufficiali, con un algoritmo in base al coefficiente di difficoltà della gara, mentre le amichevoli previste dalla Fifa valgono solo un punto (mezzo le gare fuori calendario). Comandano i francesi, dunque, con 1726 punti, tre più del Belgio, partivano dal 6° posto ed erano...