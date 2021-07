Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'Italbasket di Meo Sacchetti scende in campo oggi (ore 16.30, diretta Sky Sport e Rai) per affrontare il Porto Rico, nell'unica gara del suo girone preolimpico. Dopo il ritiro del Senegal (causa covid) la sfida è decisiva per decidere chi, in caso di vittoria, affronterà in semifinale la seconda dell'altro girone, in cui sono inserite Serbia, Repubblica Dominicana e Filippine. Gli azzurri, battendo i portoricani hanno dunque la grande...