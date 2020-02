GLI ANTICIPI

Niente aggancio. L'Atalanta respinge l'attacco della Roma (2-1) e allunga al quarto posto lasciando la squAdra di Fonseca a 6 punti. Partita subito molto intensa a Bergamo. L'Atalanta la mette sul ritmo e prende di più l'iniziativa. La squadra di Gasperini sfiora il gol in più occasioni con Gomez, Ilicic e Toloi. Ma a pochi secondi dal termine del primo tempo è la Roma a passare in vantaggio grazie a Dzeko abile a sfruttare il grave errore di Palomimo: gli ruba palla e fulmina Gollini. È il quarto gol consecutivo per Dzeko in trasferta. Nalla ripresa Palomini si riscatta immediatamente. È il quinto minuto quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo piazza la zampata del pareggio dopo un colpo di testa di Djimsiti. I giallorossi accusano il colpo. La Dea invece insiste e al 59' passa in vantaggio con Pasalic, appena entrato, autore di un gran tiro a giro. Il gol della vittoria.

BOLOGNA AL TAPPETO

Il Genoa risponde al Lecce: letale l'uno due Soumaoro-Sanabria, tra il 28' e il 44' del primo tempo, che firmano la vittoria esterna. Bologna al tappeto, Genoa che compie un altro passo fondamentale nella rincorsa salvezza. La cura Nicola funziona, il Grifone conquista la seconda vittoria consecutiva e l'undicesimo punto nelle sette partite del nuovo allenatore. Con il Bologna, irriconoscibile rispetto a quello uscito vincente dal campo della Roma, il Genoa centra una mezza impresa che può valere tanto sul piano della classifica e del morale: i tre punti arrivano in casa della squadra di Mihajlovic a un punto dall'Europa e reduce da tre successi consecutivi. Ma i padroni di casa sono pure senza sei infortunati (Dijks, Krejcì, Medel, Soriano, Sansone, Santander) e con Barrow e Orsolini rimessi in piedi in settimana dopo acciacchi accusati a Roma. Ha i suoi guai pure Nicola, privo di Schone, Ghiglione e Romero e costretto a sostituire Pandev dopo 13', in seguito a una botta. Tatticamente, però, l'allenatore del Genoa è bravo a incartare la gara ai padroni di casa, confermandosi bestia nera (terzo successo consecutivo per lui dopo quelli ottenuti sulle panchine di Udinese e Crotone).

Il Bologna parte con il solito copione: all'assalto, cucendo gioco e creando occasioni. L'occasione più ghiotta capita però al Genoa, al minuto 24, quando su corner di Sturaro Sanabria in spaccata costringe Skorupski all'intervento in tuffo, ma quattro minuti dopo Soumaoro, impeccabile dietro, si dimostra letale in attacco: anticipando Danilo sul tiro cross di Masiello, sugli sviluppi di un corner e siglando il vantaggio ospite. Il Bologna si complica pure la vita, con un intervento da rosso diretto di Schouten su Behrami e il Genoa ne approfitta. A un minuto dall'intervallo Sanabria recupera palla sulla trequarti, da angolo in favore dei rossoblù e si invola verso la porta: il coast to coast si conclude con il destro vincente. Nella ripresa gli ospiti si limitano a gestire il risultato, il Bologna sfiora il palo con un colpo di testa di Svanberg e nulla più, mentre il Genoa affonda, con Denswil che rimedia il secondo giallo regalando un rigore trasformato da Criscito al 45.

RISALITA LECCE

Il Lecce fa festa a Via del Mare: il 2-1 sulla Spal significa terza vittoria consecutiva, dieci punti in quattro gare e 25 in classifica. Mancosu e Majer regalano tre punti di fondamentale importanza in ottica salvezza per i giallorossi di Fabio Liverani. Inutile il provvisorio pari del solito Petagna. Per gli estensi ancora ultimo posto in classifica, ed esordio amaro per Gigi Di Biagio, alla sua prima in A: per la Spal si tratta del quarto ko di fila, e salvezza che diventa sempre più complicata.

