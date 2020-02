GLI ANTICIPI DI A

Una serata da dimenticare per la Roma. Il Sassuolo cala un clamoroso poker a Reggio Emilia nel posticipo serale del sabato. Un tracollo del tutto inatteso dei giallorossi dopo la prova convincente nel derby. Gli emiliani sono partiti a tavoletta con tre gol in meno di mezz'ora: doppietta di Caputo al 7' e al 16'. Roma stordita e tris di Djuricic al 26'. La Roma accorcia con Dzeko al 55', e poi con Veretout su rigore al 73' per un tocco di mano di Boga. Il Sassuolo, in superiorità numerica dopo il cartellino rosso a Pellegrini dal 69' per doppia ammonizione, chiude però subito i conti con Boga.

Il Bologna centra la vittoria casalinga che manca dal 15 dicembre, rilanciato dal successo di Ferrara, il Brescia fallisce la disperata ricerca di punti salvezza. Miajlovic non è voluto mancare, uscendo dall'ospedale per essere regolarmente in panchina. E i rossoblù sentono la sua carica centrando la vittoria grazie al quarto gol stagionale di Bani, che al 44' della ripresa completa la rimonta avviata da Orsolini. In avvio, il Bologna pecca in concretezza. Orsolini si fa murare prima e spara alto poi, Palacio fa peggio facendosi respingere da Joronen a tu per tu, lanciato da Poli dopo un errore di Chancellor e Barrow non trova la porta. Chi sbaglia paga. Così, a sorpresa, a passare sono gli ospiti, che al minuto 36 si presentano sul dischetto del rigore con Torregrossa, dopo un'ingenuità di Mbaye, fuori tempo nell'anticipo su Dessena: l'attaccante bresciano non sbaglia. I rossoblù si riversano in attacco e pareggiano al 43', quando Mbaye si riscatta parzialmente: il terzino, imbeccato da Soriano crossa dal fondo e Orsolini di destro ristabilisce la parità. Nella ripresa cala il ritmo, ma il copione non cambia. Il Brescia fatica a trovare giocate di qualità dalla metà campo in su. Mihajlovic tenta il tutto per tutto, e a dieci minuti dal 90' passa alla difesa a 3, inserendo Santander per Mbaye e il paraguaiano al 41' sfiora il palo e tre minuti dopo, sugli sviluppi di un corner Barrow centra il pallone sul quale Bani, in spaccata di destro, segna la rete da tre punti.

La battaglia per il sesto posto tra Cagliari e Parma diventa un assist per il Milan: due a due alla Sardegna Arena con Cornelius che beffa di testa i rossoblù al penultimo minuto del recupero. E rossoneri che oggi hanno la possibilità di prendersi la piazza per l'Europa a San Siro contro il Verona. Il gol decisivo per il pareggio è arrivato dopo che il Cagliari ha rischiato di chiudere la gara con Nandez, bravo Colombi a tenere gli emiliani in partita. Bravo Kurtic a pescare l'attaccante «smarcato» dal mancato intervento di Klavan sulla palla buttata nel mucchio. Il Cagliari stava già assaporando il ritorno alla vittoria che manca ormai da due mesi. E invece si deve accontentare del terzo pareggio consecutivo. Il Parma va sotto al 19' quando Simeone se ne va sulla destra e invita Joao Pedro al 14esimo gol in questo campionato. E reagisce al 42' grazie a Kucka, piazzato sul secondo palo, al posto giusto nel momento giusto, sul cross di Brugman che nessuno dietro riesce a toccare. Dopo il rigore sbagliato, Pellegrini, al 9', vola sulla sinistra e regala a Simeone il ritorno al gol. Due a uno ma arriva il colpo di coda del Parma.

