GLI ALTRI ANTICIPIServiva al Napoli con il Verona una vittoria accompagnata, possibilmente, da una prestazione convincente. Il successo, che mantiene vivo per gli azzurri l'inseguimento a Juve e Inter, arriva puntuale ma il gioco della squadra di Ancelotti lascia ancora a desiderare in molti dettagli e la vittoria risulta molto meno netta di quanto il risultato finale faccia immaginare. Soprattutto nella prima frazione di gioco il Verona esercita un predominio nel gioco netto e costante. Gli uomini di Ancelotti non riescono a ragionare a causa...