Gli All Blacks faticano Sudafrica realista

Grande equilibrio nella prima giornata del Championship dell'emisfero australe, al di là dei successi di Sudafrica e Nuova Zelanda. Gli All Balcks si sono imposti a fatica e di strettissima misura (20-16) a Buenos Aires. Forse anche con l'aiuto della buona sorte. L'Argentina ha grossi rimpianti per la meta regalata a Brodie Retallick sul finire del primo tempo, un intercetto su un passaggio di Sanchez. Ma nella ripresa i Pumas hanno preso il controllo della partita dominandola. Purtroppo agli argentini non è bastata la meta di Boffeli (47')...