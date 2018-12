GLAMOUR TREVISO Audi A1, atto secondo. Al cambio di generazione la city car di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLAMOURTREVISO Audi A1, atto secondo. Al cambio di generazione la city car di Ingolstadt nata nel 2010 si presenta con l'etichetta di nativa digitale che la dice lunga sul target di riferimento. La nuova arrivata punta esplicitamente sui millenials i quali pur nel caso, oggi niente affatto scontato, che per l'automobile nutrano un interesse paragonabile a quello dei loro padri vogliono restare connessi anche in movimento, mettendo i dispositivi tecnologici che lo permettono in cima alla lista delle loro priorità . A questa evoluzione della...