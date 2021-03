GLAMOUR

TORINO. Evergreen per il suo eterno successo, e ora anche dichiaratamente green per le tecnologie che sfoggia nella sua formula eco-chic. Nell'automotive i miracoli non esistono, altrimenti lo sarebbe di certo la storia della Lancia Ypsilon, confermatasi anche lo scorso anno seconda auto più venduta sul mercato italiano. Un'icona che non tramonta e da sola (per ora) sostiene il blasone di un marchio leggendario. Il vero miracolo sono in realtà le sue solide radici, un format compatto, versatile, continuamente aggiornato e arricchito, qualità che hanno reso la elegante citycar un piacevole caso di mercato.

LA Y10 OLTRE 35 ANNI FA

Tutto cominciò nel 1985, quando debuttò una vetturetta rivoluzionaria: si chiamava Y10 e ha cambiato per sempre il segmento delle cittadine portando nel segmento stile, eleganza e contenuti da segmento superiore. In sintesi, il concetto di premium. Ypsilon, erede della Y10, ha vissuto in questi 35 anni 4 generazioni e 35 serie speciali che hanno contribuito a renderla unica. Con oltre tre milioni di esemplari venduti, resta desiderabile, oltre che leader del segmento. E non ha smesso di evolversi: lo scorso anno ha adottato il nuovo powertrain Mild Hybrid con ottimi risultati, oltre 14 mila unità già consegnate.

Ora ha compiuto un altro passo nel futuro. La nuova generazione (in concessionaria con prezzi a partire da 9.500 euro in caso di finanziamento e prima rata a gennaio 2022) è stata oggetto di interventi mirati che l'hanno resa ancora più sofisticata. Sotto il profilo stilistico, sfoggia un diverso sorriso: la nuova calandra unita ai fari Drl Led le donano un'espressione inedita, capace di generare empatia.

La nuova Ypsilon sembra proprio sorridere. Esternamente, tutti i dettagli cromati sono satinati, disponibili nuovi colori come il Blu Elegante che rimanda alla tradizione Lancia. Non mancano raffinatezze come il filtro nell'abitacolo con un trattamento a base di polifenoli per trattenere particolato e allergeni, aiutando a mantenere l'igiene.

SILVER E GOLD

Ma la rinnovata Ypsilon offre seduzioni anche dal punto di vista tecnologico, specie nei sistemi di infotainment: a centro cruscotto ecco la nuova radio touchscreen da 7 con disponibilità di Apple CarPlay e Android Auto per essere sempre connessi e utilizzare la navigazione. Gli interni si presentano negli allestimenti Silver (più casual e con materiali sportivi) e Gold (sui toni del nero e del blu con la rivisitazione dello Chevron, un grande classico del marchio reinterpretato in chiave contemporanea con elettrosaldatura in 3D).

Altra novità l'adozione del Seaqual Yarn, un tessuto sostenibile che nasce dal riciclo della plastica raccolta nel Mediterraneo. In alternativa l'Alcantara con il Pack Gold Plus. La nuova Ypsilon che sorride si offre nell'intera gamma eco-chic (mild hybrid, Gpl e metano). L'ibrido leggero è certo la soluzione più interessante. Il motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 Cv è abbinato a un motorino elettrico Bsg (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e a una batteria al litio.

CONSUMI RIDOTTI

Non si viaggia in modalità zero emission, ma il sistema permette di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del 13% rispetto alla corrispondente motorizzazione a benzina

Il mild Hybrid consente anche di accedere ai benefici fiscali e di circolazione, con accesso a numerose aree protette, riservati ai veicoli puliti. «Chi si muove nel traffico cittadino spiega il responsabile globale di Lancia, Luca Napolitano - ha necessità di consumare meno, inquinare meno ed entrare nelle Ztl. Ypsilon è la risposta ideale. Guardiamo con fiducia anche al futuro: oggi si può davvero un po' sognare perché il brand è stato inserito, con Alfa Romeo e DS, tra quelli che compongono il polo del lusso Stellantis. Siamo in attesa di certezze che ancora non abbiamo ma che spero arrivino presto».

Piero Bianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA