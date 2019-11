CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLAMOURFIRENZE Anche se è giunta alla quinta generazione e si presenta tutta nuova dentro e fuori, la riconosci subito. Perché è sempre lei, ma fatta meglio.La bravura degli uomini di Renault è stata proprio quella di rinnovare profondamente un'auto di grande successo senza stravolgerne il Dna vincente. La Renault Clio ha totalizzato 15 milioni di unità dal 1990 ad oggi ed è l'auto straniera più venduta in Italia. Per questo motivo, dunque, non poteva e non doveva essere rivoluzionata, ma migliorata con delicatezza chirurgica. E così...