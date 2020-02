GLAMOUR

BOLOGNA Fiat scende in campo nella sfida elettrificata. E parte dai suoi modelli simbolo, 500 e Panda. Cioè le vetture che certificano la maestrìa del brand nel campo delle piccole auto in cui ha fatto scuola nel mondo. Comune a entrambe, il powertrain è costituito dell'abbinamento tra il 3 cilindri 1.0 a benzina da 70 cv (membro della famiglia modulare Firefly che raccoglie l'eredità del leggendario Fire prodotto in oltre 30 milioni di unità) e un motore elettrico Bsg (Best-driven starter generator) da 12 Volt con 3,6 kW di potenza collegato direttamente all'albero motore con il compito di accumulare energia in fase di decelerazione per restituirla non appena si preme sul pedale dell'acceleratore, migliorando le performance del motore termico senza appesantirne i consumi.

TECNOLOGIA PER TUTTI

È un sistema mild-hybrid il primo passo sulla strada di un'effettiva elettrificazione sviluppato secondo la filosofia del brand da sempre orientata a democratizzare la tecnologia rendendola utile, semplice e soprattutto accessibile, come confermano i prezzi delle versioni Hybrid, che superano di appena 500 euro gli equivalenti modelli a propulsione convenzionale.

La 500 ibrida nasce adesso perché spiega Luca Napolitano, responsabile del brand (e di Abarth) per l'area Emea «il mercato è maturo, i numeri sono diventati interessanti e le previsioni confermano il trend di crescita di un settore in cui aspiriamo alla leadership». Non a caso si parte dall'accoppiata con cui Fiat ricorda ancora il manager domina da sempre il segmento, in Italia come in Europa. Due modelli che si integrano alla perfezione per rispondere alle esigenze della più vasta platea di clienti delle piccole auto da città, sia quelli più sensibili alle mode, al richiamo del design e ai contenuti emozionali, sia chi privilegia la concretezza, l'abitabilità e la versatilità.

Alla prima categoria si rivolge ovviamente la 500, che tra le city car di tendenza è senza dubbio la più rappresentativa sull'onda degli oltre 6 milioni di esemplari venduti dalla nascita nel 1957, di cui 2,2 milioni attribuiti alla rivisitazione moderna che tanto ha contribuito al ringiovanimento del marchio e al suo clamoroso rilancio a livello globale.

RITORNO NEGLI USA

Non dimentichiamo infatti che proprio la 500 nata nel 2007 ha riportato la marca negli Usa e che continua a dare con l'80% delle consegne fuori dai confini nazionali un contributo decisivo all'internazionalizzazione del brand, le cui vendite all'estero sono non a caso salite al 61% del 2019 rispetto al 58% dell'anno precedente.

Nella prova su strada in gran parte concentrata nel traffico urbano, laddove l'assistenza della componente elettrica manifesta i vantaggi più consistenti, la 500 Hybrid si è dimostrata piacevole da guidare, facendosi apprezzare per la fluidità dei cambi di marcia (la trasmissione è manuale a 6 rapporti) e per la funzione «sailing» che si attiva a velocità inferiore ai 30 km all'ora quando, come suggerisce il display di bordo con una N lampeggiante, si disinserisce la marcia lasciando spegnere il motore e azzerando i consumi, per esempio in prossimità di un semaforo rosso o di un segnale di stop.

BASSI CONSUMI

Al momento di ripartire il propulsore si riattiva con rapidità e senza vibrazioni, e questo permette ridurre i consumi fino al 30% (e del 19% a 88 g/km le emissioni medie di CO2) a vantaggio del benessere collettivo e del portafogli individuale.

La declinazione mild-hybrid non è che l'antipasto dell'ambiziosa strategia elettrica del marchio italiano nella quale la 500 ha un ruolo cruciale. All'ormai prossimo Salone di Ginevra, in programma dal 5 al 15 marzo, è prevista infatti l'anteprima mondiale della versione 100% elettrica il cui debutto commerciale avverrà il successivo 4 luglio che non è solo l'Indipendence day degli Stati Uniti, ma anche il 63° compleanno del Cinquino originario e il 13° dell'erede che ne ha rinverdito la leggenda.

Giampiero Bottino

