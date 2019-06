CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Give me five! Tripletta della Girelli, doppietta della Galli e ottavi in tasca. Tutti pazzi per queste ragazze da sogno. L'Italia pallonara coniugata sempre e solo esclusivamente al maschile ora comincia a volgere con interesse e convinzione verso le nostre azzurre. Impossibile non farlo. E così si è passati dal «le donne non si possono guardare» al «oh! ma sai che son brave davvero?». Alle scatenate giocatrici italiane sono bastati appena sei giorni. Il tempo necessario per battere l'Australia (2-0, domenica) e asfaltare, ieri la...