GIUSTIZIA SPORTIVAChievo e Cesena sono nei guai, per il deferimento di 20 dirigenti, in totale, a partire dai presidenti Luca Campedelli e Giorgio Lugaresi. La procura federale della Figc deferisce «per avere sottoscritto le variazioni di tesseramento di alcuni calciatori indicando un corrispettivo superiore al reale. E per avere contabilizzato nei bilanci plusvalenze fittizie e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo dalle norme che regolano i bilanci delle società di capitali: condotte finalizzate a far apparire un...