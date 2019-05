Giuri, Biligha e Kennedy in dubbio nella Reyer che riceve il Brescia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOPer Paolo Simion è arrivato il giorno (oggi il via con la crono a Bologna) di affrontare il terzo Giro d'Italia della carriera dopo quelli del 2016 e del 2018. Un appuntamento che si preannuncia difficilissimo rispetto ai precedenti e in cui avrà il compito di aiutare i compagni e di trasformarsi nella pedina di punta per gli sprint. Il velocista di razza di Martellago è soprattutto generoso e rispettoso come pochi. Un professionista con la P maiuscola pronto a mettere da parte le proprie ambizioni per il bene della squadra.Questa...