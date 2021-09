Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BIG MATCHTORINO Tante assenze e zero alibi, Allegri studia la difesa a tre e promette una vera Juve anche senza il contingente sudamericano, ma in questo momento più delle defezioni allarma la classifica, delicatissima. Con un punto nelle prime due Napoli è già il primo bivio stagionale per i bianconeri, che in caso di sconfitta scivolerebbero a -8. E aspettando Dybala - out di rientro dall'Argentina e ancora alle prese con un rinnovo...