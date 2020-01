GIROUD C'È E L'INTER VA SU ERIKSEN

MERCATO

ROMA Giroud c'è, Eriksen quasi. Il blitz del ds Ausilio a Londra si è rivelato particolarmente proficuo sul versante rinforzi, anche se ci sarà ancora da dialogare con il Tottenham per l'arrivo anticipato di Eriksen. Ma l'Inter conserva un doppio vantaggio: la volontà del danese e la disponibilità totale del club inglese, orientato a scontare la richiesta di 20 milioni di euro.

Intanto, si avvicina lo sbarco del francese. Inter e Chelsea hanno raggiunto una bozza di accordo sui 6 milioni con bonus che verrà rivista oggi, quando nella sede del club si presenterà uno degli agenti del calciatore. I protagonisti dell'affare hanno fretta, entro il week end Giroud è atteso a Milano per le visite mediche e le firme sul contratto fino al 2022, da circa 6 milioni di euro all'anno bonus inclusi. La logica comunque non cambia: uno esce, l'altro entra. Quindi: se Politano ha liberato il posto a Giroud, il ds Ausilio aspetta la cessione di Gabigol al Flamengo (pronto un assegno da 16-19 milioni) o la partenza di Vecino per fare all-in su Eriksen, senza tuttavia escludere l'arrivo di un altro rinforzo. L'addio programmato dell'uruguaiano impone infatti una riflessione sulla rosa, che a quel punto andrebbe rafforzata con un altro centrocampista.

SCATTO VIOLA

Quel rinforzo non potrà essere Amrabat. Il calciatore del Verona non può indossare per motivi regolamentari una terza maglia, quindi ha incaricato il suo agente di trovare adesso una squadra per giugno. Il Verona ha l'intesa con il Napoli che include anche il cartellino di Rrahmani, ma l'interesse della Fiorentina per Amrabat è diventato molto concreto nelle ultime ore. Il club azzurro non ha apprezzato questo gioco al rialzo dell'entourage del giocatore marocchino e pertanto valuta di definire in questa fase solo l'intesa, sui 12 più 2 di bonus, per il difensore classe '94.

Ha molto mercato anche Kumbulla. Il difensore albanese piace all'Inter, ma il Verona ha deciso di rimandare tutte le offerte al mittente. Settimana calda anche per la Fiorentina. Pedro, chiuso dall'arrivo di Cutrone, è stato ceduto al Flamengo: prestito con riscatto sui 14 milioni, che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Già oggi la partenza per il Brasile.

A proposito di attaccanti, Piatek è stato contattato dal Siviglia di Monchi. Il Milan, però, non cambia strategia: servono 25 milioni per la cessione del polacco, ieri in gol. In uscita, Ricardo Rodriguez. Si muovono anche le altre. Torino e Spal hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Iago Falque e Bonifazi, ora si cerca l'intesa con i giocatori. Infine, Luca Mazzitelli è ufficialmente un nuovo rinforzo della Virtus Entella.

Eleonora Trotta

