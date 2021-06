Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIRONE ETantissima paura, ma alla fine la Germania tira un sospiro di sollievo e pareggia, al minuto 85 con Goretzka, contro la sorprendente Ungheria, che però saluta gli Europei con due pareggi incredibili. I tedeschi passano come secondi e ora affronteranno l'Inghilterra. Come nella finale Mondiale del 1966 (vinta dalla squadra di Sua Maestà) o come la semifinale di Euro 1996, vinta invece dalla Die Mannschaft ai rigori (errore decisivo...