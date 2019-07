Girone bianco con Porto Viro, Prata Pordenone, Motta e San Donà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(v.zagn.) La vera novità del volley è la A3 con la A2 che torna a un girone (con sole 12 squadre) mentre nella terza categoria ci sono 2 gruppi: bianco e blu. «Creiamo una filiera virtuosa - sostiene Massimo Righi, da 20 anni ad della Lega -, la A3 propedeutica all'A2 a sua volta finalizzata alla Superlega». Dove sono tornate le retrocessioni (Castellana e la matricola Siena nel 2018/19). In A2 non ci sono venete nè friulane, mentre in A3 figurano: Porto Viro (Ro), Motta di Livenza (Tv), San Donà di Piave (Ve) e la friulana Prata di...