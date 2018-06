Giro Under 23: il Veneto incorona Vlasov Dainese in volata salva il bilancio tricolore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOIl Giro d'Italia Under 23 si è chiuso ieri con il successo finale di Aleksandr Vlasov, russo di 22 anni, il primo a transitare sulla linea d'arrivo del Muro di Ca' del Poggio al termine della cronometro di 22 km svolta con l'innovativa formula real time. In sostanza si tratta di un inseguimento, dove il leader della classifica generale prende il via per primo e gli altri a seguire con il distacco accumulato fino a quel momento. In questo modo chi taglia per primo il traguardo ha vinto la corsa. Un'idea voluta dal commissario tecnico...