CICLISMO

Prima le borracce che volano fra le ruote, poi l'elicottero che vola troppo basso. Alla fine volano anche i ciclisti, facendosi pure male, come accaduto lunedì a Geraint Thomas e ieri al duo della Vini Zabù Luca Wackermann-Etienne Van Empel. Un problema sicurezza al Giro? Evidentemente sì, anche se i distinguo non mancano. Il gran numero di borracce che si sono viste rimbalzare a terra durante il trasferimento costato la caduta a Thomas (e il successivo ritiro, ufficializzato ieri, per una frattura al bacino) pare siano state causate non tanto dal lancio azzardaro da parte dei ciclisti, quanto ad un avvallamento stradale. In sostanza il portaborracce non ha retto alle sollecitazioni. Di certo una situazione del genere è molto pericolosa e sarà necessario fare in modo che non si ripeta, considerando che a Enna il gruppo andava a velocità relativa; meglio non pensare alle possibili conseguenze in caso di volata.

Discorso molto diverso per quanto accaduto ieri a poche centinaia di metri dal traguardo di Villafranca Tirrena, con l'elicottero delle riprese tv che, volando molto basso, con lo spostamento d'aria ha divelto alcune transenne (forse non sistemate al meglio), poi finite in mezzo alla strada proprio mentre stavano transitando Wackermann e Van Empel, che non hanno potuto evitarle, rovinando a terra. Ad avere la peggio è stato il lombardo Wackermann, che è stato portato all'ospedale in ambulanza dopo aver perso conoscenza per qualche lungo secondo: per lui trauma cranico, frattura del naso contusioni e inevitabile ritiro. Per Van Empel, invece, solo qualche taglio alle dita.

Intanto nel primo sprint del Giro è arrivato al fotofinish il successo del francese Arnaud Demare su Peter Sagan, il campione slovacco adottato dal Trevigiano, che indossa la maglia ciclamino della classifica a punti e a fine gara, con la consueta ironia, afferma che «ormai in carriera ha conquistato più secondi posti che vittorie». Terzo, anch'esso a pochi centimetri dal successo, Davide Ballerini, mentre un sorprendente Andrea Vendrame chiude quarto (festeggiando così il fresco rinnovo fino al 2023 con la Ag2r La Mondiale) precedendo l'altro veneto Elia Viviani, ancora acciaccato dopo la caduta della seconda tappa.

POKER NORDEST

Il poker del Nordest nella top ten è completato dal settimo posto di Davide Cimolai e dal decimo di Enrico Battaglin. Classifica generale immutata nelle prime posizioni, con il portoghese Joao Almeida sempre in rosa e Vincenzo Nibali sesto a meno di 1'.

Oggi aumenta decisamente la distanza da percorrere rispetto alle prime quattro tappe, perchè la Mileto-Camigliatello Silano è lunga 225 km. Dopo due Gpm di terza categoria, attenzione nel finale alla salita di quasi 25 km al 5.6% (con punte fino al 18%); dal valico mancheranno poco più di 10 km all'arrivo. Le sorprese non sono da escludere, anzi.

Bruno Tavosanis

ORDINE D'ARRIVO (Catania-Villafranca Tirrena, 140 km: 1. Demare 3h22'13, 2. Sagan st, 3. Ballerini st, 4. Vendrame st, 5. Viviani st, 7. Cimolai st, 10. Battaglin st. CLASSIFICA GENERALE: 1. Almeida 11h06'36', 2. Caicedo st, 3. Bilbao a 392, 4. Kelderman a 44, 6. Nibali a 57, 7. Pozzovivo a 1'01, 9. Fuglsang a 1'15, 10. Kruijswijk a 1'17, 11. Maika a 1'28, 24. Yates a 3'28.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA