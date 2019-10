GIRO TARGATO NORDEST: LA CRONO DEL PROSECCO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOIL Giro d'Italia 2020, sulla carta duro e disegnato per grandi sfide, vedrà protagonista il Nordest. L'edizione numero 103 della corsa rosa, articolata in 21 tappe, tre delle quali a cronometro, partirà dall'Ungheria sabato 9 maggio e si concluderà a Milano domenica 31. La presentazione della corsa verrà fatta ufficialmente il 24 ottobre, ma in questi giorni il percorso è stato deciso ormai quasi al 100% (si tratta solo di aggiustare qualche dettaglio) per cui le anticipazioni possono considerarsi sicure. Il Giro, dunque, si...