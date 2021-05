Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CICLISMOUna tappa interessante, ma per comprimari. Può essere riassunto così quanto è accaduto ieri al Giro d'Italia, dove il 25enne francese Victor Lafay, autore dell'allungo decisivo, ha colto il successo più bello della carriera imponendosi per distacco sul traguardo di Guardia Sanframondi. Ci è rimasto male Francesco Gavazzi, undici anni in più del rivale, che è ancora lì che lotta e si batte in cerca di traguardi di giornata. Il...