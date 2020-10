GIRO D'ITALIA

In otto giorni Filippo Ganna ha vissuto una serie di emozioni da far girare la testa, soprattutto se hai 24 anni. Però questo piemontese ormai è abituato alle grandi vittorie e alle conseguenti pressioni; del resto, ancora ventenne, era già campione del mondo dell'individuale su pista, impresa replicata nel 2018, 2019 e a Berlino 2020. Poi il trionfo di Imola, che gli ha consentito di conquistare il titolo mondiale della cronometro su strada e di presentarsi al via della Monreale-Palermo con la maglia iridata. Un peso che poteva essere insostenibile, visto che si trattava del suo esordio assoluto al Giro d'Italia; invece da favorito ha dominato sui 15.1 km del tracciato, rifilando 22 al portoghese Joao Almeida e al danese Mikkel Bjerg, rispettivamente secondo e terzo per un podio tutto Under 24. Distacco quasi incredibile su una distanza così breve, a dimostrazione di una superiorità inequivocabile.

La sensazione è che, quando acquisirà maggiore esperienza, il ragazzo del Verbano diventerà un grande protagonista delle classiche. «Fino a pochi anni fa guardavo il Giro in tv, ritrovarmi in rosa all'esordio assoluto è incredibile - dice Ganna -. Ero fra i favoriti, ma ho cercato di rimanere calmo e alla fine è andata bene». Il piemontese è già un personaggio, come dimostra il tifo incontrato lungo la strada: «Trovare tanta gente che gridava il mio nome è stata una sensazione fantastica», sorride Ganna, che ha voluto mandare un saluto alla sua regione, pesantemente colpita dal maltempo.

Quella di ieri è stata una gran giornata per la Ineos Grenadiers del ds trevigiano Matteo Tosatto anche grazie al quarto posto di Thomas, uno dei favoriti al successo finale, capace di guadagnare 26 su Yates, 1'06 su Nibali, 1'21 su Kruijswijk e 1'24 su Fuglsang, distacchi già importanti. Il vento ha giocato un ruolo importante, come conferma Paolo Slongo, il preparatore-ds trevigiano, da anni uomo di fiducia di Nibali: «Sono stati avvantaggiati i ciclisti partiti per primi - spiega -. Vincenzo si è comunque ben comportato, non a caso ha fatto meglio degli altri uomini di classifica partiti nelle sue stesse condizioni. Certamente il ritardo da Thomas ci mette già nelle condizioni di dover inseguire».

BOARO PRIMO DEI VENETI

Il migliore dei veneti è stato Manuele Boaro, 56. a 1'20 da Ganna, subito davanti a Gianluca Brambilla. Oggi la Alcamo-Agrigento di 149 km, tappa con ultimi chilometri tutti in salita attorno al 5% e un breve tratto attorno al 9% a 2.5 km dall'arrivo. Intanto è già finito il giro di Miguel Angel Lopez, che ha sbattuto violentemente contro le transenne riportando un taglio all'inguine. Il colombiano è stato portato con l'ambulanza in ospedale.

Bruno Tavosanis

