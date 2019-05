GIRO, CARAPAZ NUOVO PADRONE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOColpo triplo per Richard Carapaz, che vince una delle tappe più dure del Giro d'Italia, sale in vetta alla classifica generale e diventa il primo ecuadoregno ad indossare la maglia rosa. La Saint Vincent-Courmayeur di 131 km, solo 14 dei quali pianeggianti, ha regalato spettacolo sin dai primi chilometri, con un doppio attacco di Simon Yates parato prima da Primoz Roglic e poi da Vincenzo Nibali. Nella discesa è partita la fuga di giornata, con protagonista Giulio Ciccone, sempre più leader degli scalatori. L'interesse era però per...