GIRO, BENNETT FA IL BIS OGGI SBARCO A NORDEST

CICLISMOPioggia, grandine, vento e freddo hanno caratterizzato la 12. tappa del Giro, Osimo-Imola di 214 km, conclusa all'interno dell'autodromo con un'interminabile volata di Sam Bennett, l'irlandese già vincitore a Praia e sempre più temibile avversario di Elia Viviani per la conquista della maglia ciclamino. Ora solo 22 punti separano Bennett dal veronese, rimasto attardato a 30 km dall'arrivo e non rientrato in gruppo per lo sprint. La sensazione, comunque, è che il 27enne della Bora-Hansgrohe ieri fosse imbattibile, anche perché...