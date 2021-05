Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CICLISMODa Torino a Milano. Il Giro d'Italia che scatta oggi con la cronometro inaugurale nel capoluogo piemontese, su un tracciato di 8,6 km, è una corsa che cerca di riportare un pizzico di normalità dopo che la stagione 2020 è stata completamente funestata dal Covid-19. Le restrizioni sono ancora molte, tanto è vero che anche il pubblico non potrà essere presente in massa come avveniva in passato, ma perlomeno, in questo 2021, il Giro...