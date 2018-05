GIRO 2018, PROMOSSI E BOCCIATI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PAGELLEEcco i giudizi finali sui protagonisti del Giro d'Italia 2018.FROOME VOTO 9 La tappa di Bardonecchia merita naturalmente il 10, per come è arrivata ed è stata programmata. Quegli 82 km resteranno per sempre nella storia del Giro e Froome, che aveva sempre snobbato la corsa rosa, può sorridere ripensando al giorno nel quale ha detto sì all'accoppiata con il Tour, visto che, come da lui stesso dichiarato, in Italia ha costruito l'impresa più grande della sua carriera. Le sue interviste in un italiano sorprendente lo hanno...