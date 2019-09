Giovinazzi regala un sorriso all'Alfa Romeo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Solo il bicchiere mezzo pieno per l'Alfa Romeo. Rovinata la gara di Raikkonen, la responsabilità è degli uomini della Sauber che gestiscono le operazioni in pista del team, perchè sulla vettura del finlandese prima del via dai box sono state montate le gomme sbagliate. Poichè Kimi si era piazzato decimo avrebbe dovuto partire con quelle morbide. La squadra, invece, dopo che Raikkonen era stato penalizzato per aver sostituito la power unit, hanno pensato bene di usare quelle medie, infrangendo il regolamento e al pilota è stato inflitto un...