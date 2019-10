CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Giovanni Di Lorenzo è stato uno dei migliori del Napoli ieri contro il Torino e oggi sarà il nome nuovo degli azzurri che si radunano con Roberto Mancini a Coverciano per le sfide con Grecia (sabato all'Olimpico) e Liechtenstein (martedì a Vaduz in trasferta) sempre alle 20.45. Sono la settima e l'ottava partita del girone di qualificazione a Euro 2020, nelle quali l'Italia può staccare il biglietto per la rassegna continentale già con una vittoria casalinga.Niente chiamata per il brasiliano Daniele De Rossi mentre spicca il ritorno nella...