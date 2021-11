Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIOVANISSIMI REGIONALIIn una giornata ricca di gare rimandate non fa eccezione la categoria Giovanissimi. A rimanere negli spogliatoi sono stati gli Sperimentali della Dolomiti Bellunesi, fermati dalla pioggia che ha reso impraticabile il campo. Un turno di pausa dunque per la macchina da gol dolomitica, che deve interrompere la sua corsa. Vittoria spettacolare per la Dolomity Academy nel derby col Cadore, un 4-3 pirotecnico: a Lozzo i...