Giornata senza podi per l'Italia, Cusinato record nei 200 misti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOTONiente medaglie ma 5 primati italiani, nella 5. giornata dei mondiali di nuoto in vasca corta, a Hangzhou. In Cina, uno è della padovana Ilaria Cusinato, 19 anni, quinta sui 200 misti: cancella il primato di Francesca Segat, di 9 anni fa, con i costumi gommati e per la trevigiana valse l'argento europeo. L'oro va alla ungherese Katinka Hosszu, regina della manifestazione, con 4 titoli. Sesto posto (e primato) per la 4x200 stile, con la trevigiana Margherita Panziera, con Erica Musso, Federica Pellegrini e Simona Quadarella. La...