GIOIELLO DYBALA, TRIS JUVE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un buon allenamento a pochi giorni dall'andata degli ottavi di Champions. Questo è stata per la Juventus la partita con il Frosinone, chiusa di fatto dopo poco più di un quarto d'ora grazie all'uno-due Dybala-Bonucci. Sistemata in fretta la formalità relativa al risultato, con i punti di vantaggio sul Napoli saliti perlomeno per due giorni a 14, la squadra bianconera ha potuto giocare in scioltezza, risparmiando energie in vista dell'impegno più atteso fino a questo momento della stagione, quello di mercoledì prossimo contro l'Atletico...