Gioco, intensità, esperienza: la Dea scala l'Olimpo

IL FOCUSROMA L'Atalanta è come il vino: diventa buono invecchiando. Così usciamo anche dal luogo comune che le squadre si formano con i giovani, possibilmente italiani. I giovani, specie quelli italiani, l'Atalanta, l'hanno arricchita, più di quanto già non lo faccia (o lo abbia fatto) il suo presidente, Antonio Percassi, non certo piccolo imprenditore di provincia, ma grande magnate dell'industria italiana e non solo. Il progetto giovani è ricominciato con Gian Piero Gasperini nel 2016, che è passato dal possibile esonero alla...