Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSC'è chi non ce la fa perché ha beccato il Covid last minute e i protocolli giapponesi non gli concedono altro tempo. Chi, proprio per quei protocolli così rigidi, ha avuto attacchi di panico e ha deciso in autonomia di sottrarsi alla contesa. E poi ci sono quelli, per la verità i più numerosi, che vorrebbero anche arrivarci a Tokyo ma proprio non ce la fanno. Sono gli atleti finiti nella rete delle restrizioni internazionali...