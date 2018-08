Giocatore dell'anno: Modric e Salah sfidano CR7, Messi è solo quinto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PREMIO UEFALuka Modric, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah sono i candidati al premio Uefa Men's Player of the Year 2017-18. Il vincitore sarà annunciato, insieme alla vincitrice del premio Uefa Women's Player of the Year e ai vincitori dei premi per ruolo in Uefa Champions League - durante il sorteggio della fase a gironi di giovedì 30 agosto a Montecarlo. Il giorno seguente sarà annunciato il vincitore del premio Uefa Europa League Player of the Season. Fuori dalla Top 3 è rimasto Lionel Messi che si è piazzato al quinto posto con 55...