Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GINNASTICATOKYO Dalla medaglia più inattesa a quella più attesa. Tredici anni per la precisione, da Pechino 2008. Benvenuti sulla giostra Italia, quella che gira rapidamente tra le emozioni e regala medaglie come fossero caramelle. Dopo esserci stropicciati gli occhi per il missile d'oro Marcell Jacobs avete realizzato che il campione olimpico dei 100 metri è italiano, sì? la spedizione azzurra celebra Nostra Signora del Coraggio,...