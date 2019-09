CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GINNASTICA RITMICABRONZO DELLE FARFALLELe farfalle azzurre della ritmica (Maurelli, Centofanti, Basta, Cicconcelli, Duranti e Santandrea) sono di bronzo ai mondiali di Baku nei 3 cerchi e 4 clavette. Oro alla Russia, secondo il Giappone.BASEBALLITALIA, KO E MAXISQUALIFICAGli azzurri perdono 8-3 contro l'Olanda, mancano l'accesso ai Giochi di Tokyo e vengono puniti per la rissa successiva alla sfida con la Spagna: 12 gare di stop per Andrew Maggi e 3 per il dirigente Vincenzo Mignola. Falcidiati gli iberici con ben 7 giocatori squalificati. In...