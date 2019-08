Gimondi, in migliaia per l'addio «Ci hai insegnato a non cedere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOPALADINA (BERGAMO) «Ci hai insegnato il rispetto per l'avversario e, soprattutto, a non arrenderci mai come faremo anche noi. Oggi più che mai abbiamo bisogno che tu sia con noi. Con le tue poche parole ma con i tuoi tanti fatti, ci hai amato immensamente». Con queste commoventi parole della figlia Norma, lette dal genero del campione dall'altare, si sono conclusi i funerali di Felice Gimondi, morto all'improvviso a 76 anni, mentre era in vacanza a Giardini Naxos, nel Messinese. Per l'addio al grande campione era gremita la chiesa...