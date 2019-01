Gigante, Hirscher da battere. Biathlon, Vittozzi a caccia del bis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(bt) L'Italia della neve si gioca oggi chance importanti di vittoria. A Oberhof (Germania) Lisa Vittozzi proverà e ripetersi nella 10 km ad inseguimento del biathlon dopo il primo successo in Coppa del Mondo ottenuto giovedì nella sprint. La carabiniera di Sappada partirà in testa, ma attenzione anche all'annunciata rimonta dell'altra stella azzurra Dorothea Wierer, lontana poco più di 1'. Punta all'obiettivo massimo anche Federico Pellegrino, impegnato nella sprint tl di fondo a Dresda; il valdostano è il logico favorito in...