SOELDEN A soli 20 anni , dopo aver dominato in coppa Europa ed essersi messo in mostra nella passata stagione, è arrivato il gran giorno del norvegese-brasiliano Lucas Braathen-Pinheiro con la prima vittoria ed il primo podio carriera nel difficile gigante di Soelden . Ha chiuso in 2.14.41 davanti agli svizzeri Marco Odermatt in 2.14.46 e Gino Caviezel in 2.14.87. Più indietro sono finiti invece atleti più quotati ed attesi come il francese Alexis Pintuaralult (quarto) e il norvegese Henrik Kristoffersen 5°. Niente podio invece per i ragazzi azzurri dopo il trionfo delle ragazze nel gigante di sabato. C'è stata comunque una prestazione complessiva di squadra davvero dignitosa rispetto alla passata stagione, il che lascia almeno sperare in vista dei Mondiali di Cortina. Il migliore, in una splendida giornata di sole e condizioni di neve perfette - è stato il trentino Luca De Aliprandini con il 10° posto in 2.15.78. In classifica c'è anche Giovanni Borsotti 13° ma terzo miglior tempo assoluto nella seconda manche. Giovanni- con una grinta assoluta- nella passata stagione è stato quasi sempre in coppa Europa per poter far punti e tornare nel circuito maggiore. Altrettanta grinta ha mostrato Manfred Moelgg, 38 anni e nella prima gara dopo la rottura del crociato anteriore nello scorso gennaio, arrivato 21°. Roberto Nani è invece 23°. A Soelden i grandi sconfitti sia tra gli uomini che le donne sono stati ancora una volta gli austriaci. Superato molto bene il test di Soelden per le misure anti Covid, ora lunga pausa col prossimo appuntamento sempre in Austria, a Lech il 13 novembre.

