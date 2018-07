Giappone, se una vittoria è merito dello spogliatoio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPrima i senegalesi, poi i giapponesi. In Russia va di moda lasciar pulito il territorio, sempre, nel bene (vittoria) o nel male (sconfitta). E questo piace, trova consensi, ti fa vincere il mondiale del fair play. E come si dice in questi casi, la notizia fa il giro del web e magari lo commuove pure, sempre il web. Il Senegal dopo la partita contro la Colombia saluta il Mondiale, i suoi tifosi rimettono a posto i seggiolini dello stadio, ripongono nelle scatole lattine vuote, pezzi di cartone: pulizia, civiltà. Qualche giorno dopo,...