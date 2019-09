Giannelli alza la posta: «Vogliamo più oro possibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYIl preolimpico, che era il vero obiettivo della stagione, è stato vinto. Ora, con il pass per Tokyo già in tasca, è tempo di preoccuparsi di quella medaglia d'oro al collo che al volley azzurro manca da un po'. E che Simone Giannelli spera di incontrare prima o poi, magari anche più di un volta, come il suo talento e la storia della nostra pallavolo meriterebbero. E allora sotto con gli Europei, che scattano domani tra Belgio, Olanda, Slovenia e Francia, con gli azzurri di base a Montpellier. «Ci tuffiamo in un torneo tanto bello...