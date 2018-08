CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Giampiero Marini non si preoccupata per l'1-0 dell'Inter a Reggio. «I reduci da Russia 2018 non hanno ancora gamba, la rosa vale la lotta per lo scudetto, lo sostiene anche l'allenatore - dice l'ex bandiera nerazzurra, titolare nel girone del mondiale 1982 - Ha quasi tutti nazionali e davvero tante alternative. L'amarezza è momentanea, con questa campagna acquisti è attrezzata per vincere. L'allenatore deve portare i giocatori in condizione al più presto, trovare la soluzione migliore per andare in campo». Lautaro Martinez arricchirà la...