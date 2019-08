Giampaolo: «Serve pazienza non arretro di un millimetro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Marco Giampaolo «non arretra di un millimetro» dopo il ko di Udine, tira dritto per la sua strada e rilancia a petto in fuori: «Dobbiamo dominare le partite, imporre il nostro gioco. Il Milan deve tornare a fare il Milan». La falsa partenza non gli provoca «alcuna preoccupazione» e - alla vigilia della gara contro il Brescia, club da lui allenato sei anni fa ma di cui preferisce non ricordare la sua esperienza, terminata a Chi l'ha visto - il tecnico rossonero lancia un appello ai quasi 60mila tifosi che saranno a San Siro:...