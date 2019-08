Giampaolo punta su Suso e carica Piatek

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI AVVERSARIÈ visibilmente emozionato Marco Giampaolo durante la sua prima conferenza stampa in rossonero alla vigilia del debutto in campionato Non lo nasconde il sottile strato di sudore sulla sua fronte, colpa anche del caldo, ma alla fine è il primo a mettere le cose in chiaro: «Per me il Milan è un sogno, sono in un ambiente straordinario, con una struttura eccellente. Con i giocatori ho un buon feeling lavorativo, c'è calore da parte dei tifosi. Ho bisogno di tempo e lavorare con i giocatori, affinare le sintonie». I nuovi però...