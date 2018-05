Giallo sul futuro di Buffon, Sarri forse resta a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tutti in piedi per Buffon. Oggi alle 11,30 il capitano della Juve svelerà il suo futuro: scontato il saluto ai pluricampioni d'Italia, resta da capire se il suo sarà anche un addio al calcio giocato. I tanti inviti a continuare e le offerte dall'estero potrebbero preludere a un clamoroso colpo di scena, anche se l'ipotesi più probabile resta quella del ritiro. L'ha lasciato intendere lo stesso Buffon in una chiacchierata con Piqué, pubblicata ieri sul portale The Players' Tribune. «Se ti dicessi che non ho paura direi una bugia, ma quando...